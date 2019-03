Provincie wil meer kinderen op de fiets naar school

Kinderen van basisscholen kregen een stempelkaart en kunnen op verschillende manieren stempels. “Het is gezond, je komt in beweging en het is milieuvriendelijk”, zegt gedeputeerde Henk Brink.Iedere keer dat de kinderen met de fiets naar school komen, krijgen ze een stempel. “En als ze de stempelkaart dan vol hebben, kunnen ze ‘m inleveren en een fiets winnen”, legt programmaleider Daniëlle Heidema van Op Fietse uit. Om een stempelkaart vol te maken heeft een kind een stuk of tien stempels nodig.De nieuwe fiets wordt uitgereikt op het WK Para-cycling dat in september in Emmen plaatsvindt. De provincie daagt scholen in heel Drenthe uit om mee te doen aan het project. Daardoor kan een school uitgeroepen worden tot dé fietsschool van Drenthe. “Dan kan zo’n school de ‘Gouden Fiets’ winnen”, zegt Heidema.Fietsen is in de provincie Drenthe absoluut geen straf, volgens Henk Brink. “Je ziet veel meer op de fiets”, legt hij uit. “Dan zie je misschien een paar reeën of buizerds als je door het bos komt. Het is ook wel een beetje genieten.”Eén van de ambities van de campagne is om van Drenthe in 2020 de nummer één fietsprovincie van Nederland te maken. De provincie moet in alle opzichten op die manier herkend worden.Voor de provincie is fietsen een populaire toeristentrekker. Om fietsen te normaliseren wil de campagne ook de praktische en dagelijkse kanten van fietsen belichten. “Misschien denken de kinderen straks ook wel: Goh, toch best leuk om op de fiets naar school te gaan als ik straks wat ouder ben”, vertelt Heidema.De Op Fietse-campagne zet zich in voor een optimaal fietsnetwerk, het versterken van fietsevenementen, fietsgastvrijheid en het vermeerderen van fietsgebruik. De actie van vanmorgen maakte onderdeel uit van dat laatste.