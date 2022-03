Bijna 700 Drentse gastgezinnen voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Opvangorganisatie Takecarebnb heeft tot nu toe 686 aanmeldingen binnen gekregen van gastgezinnen uit Drenthe. In heel Nederland stellen in totaal 25.000 gastgezinnen onderdak beschikbaar.

Takecarebnb, een organisatie die sinds 2015 vluchtelingen koppelt aan Nederlandse gastgezinnen, laat weten dat een groep van 75 vrijwilligers druk bezig is met het screenen van de gastgezinnen. Gastgezinnen moeten daarvoor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laten zien. "Als gastgezinnen die niet willen of kunnen laten zien, dan gaat de opvang niet door", aldus een woordvoerster van Takecarebnb.

Verder is het belangrijk dat de vrijwilligers een 'goed gevoel' hebben bij het aangemelde gastgezin. Daarvoor nemen de vrijwilligers de tijd via een telefonisch gesprek. "Onze mensen die dit al jaren doen hebben daar ervaring mee", aldus de woordvoerster. Gastgezinnen worden verder ook gevraagd naar de ruimte die ze in huis hebben voor opvang, vanaf wanneer mensen kunnen worden opgevangen en of Oekraïners bijvoorbeeld een huisdier kunnen meenemen.