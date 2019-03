College Emmen ondanks bezuinigingen vol optimisme

De financiële tegenvallers waar Emmen tegenaan loopt worden vooral veroorzaakt door het sociaal domein en door Wildlands.Maar op beide dossiers gloort er licht aan het eind van de tunnel, zo stellen de bestuurders.Voor Wildlands reserveert het college in de meerjarenbegroting voor dit jaar 2,5 miljoen aan extra kosten. Maar wethouder Jisse Otter (Wakker Emmen) van financiën verwacht dat het uiteindelijk zal meevallen. “Er is intensief overlegd met alle betrokkenen en we hebben de puzzel bijna rond. Donderdag presenteren we de businesscase.” Emmen loopt voor ongeveer 50 miljoen risico op Wildlands, deels door leningen, deels door garantstellingen.Ook op het gebied van jeugdhulp is er bij het Emmer gemeentebestuur goede hoop dat het Rijk gaat erkennen dat het overhevelen van die taak naar de gemeenten gepaard is gegaan met een te grote bezuiniging.“Ik heb daar gisteren met minister-president Mark Rutte over gesproken toen hij in Emmen was en hij erkent dat ook”, aldus burgemeester Eric van Oosterhout. “De 40 grootste gemeenten lopen er nu op leeg. Dat we als gemeenten de regie hebben gekregen bij jeugdhulp is positief, maar dat kan niet met een halflege portemonnee.”Wethouder Robert Kleine (CDA) wil in de toekomst met minder zorgaanbieders zaken doen en betere voorwaarden bedingen. “We willen ook meer regie op de doorverwijzing. Kijk, over de zware zorg is geen discussie, maar de lichtere vormen, daar moeten we nog wel eens naar kijken.” Collega wethouder Guido Rink (PvdA) gaat bekijken of er tussenvormen mogelijk zijn op het gebied van beschermd wonen.Ondanks de bezuinigingen ziet het college ook mogelijkheden voor nieuw beleid en extra investeringen. Ook gaat het goed met het terugdringen van het aantal mensen in de WW en de bijstand en met de bouw van nieuwe woningen in de gemeente. “We moesten als college flink aan de bak, iedereen moest een veer laten, maar er ligt nu wel een meerjarenbegroting waar we trots op kunnen zijn”, aldus burgemeester Van Oosterhout.