Steeds meer daklozen die wel een inkomen hebben

Wel een inkomen hebben, maar geen dak boven je hoofd. Omdat je het niet kunt betalen en plotseling onderdak nodig hebt, werkloosheid, ziekte of een echtscheiding. Het aantal economische daklozen neemt toe.

In Nederland waren er in 2019 ruim 500.000 Nederlanders zonder adres. Sinds die tijd is het aantal thuislozen of economische daklozen dat aanklopt bij daklozenorganisaties toegenomen. Ook in Drenthe.

"In Drenthe hebben we als Leger des Heils iets minder te maken met economische daklozen dan elders in het land", vertelt woordvoerder Evalyne van Lokhorst van het Leger des Heils. "Die trend zien we wel vaker, maar ook bij ons melden zich mensen die onder die categorie vallen."

Zelfredzaam

Gemeenten beschouwen economisch daklozen vanwege hun inkomen en het ontbreken van verslaving en psychiatrie als zelfredzaam, waardoor ze geen gebruik mogen maken van daklozenvoorzieningen. Maar als ze dakloos zijn, zijn ze wel tijdelijk minder zelfredzaam.

"Wanneer mensen uit deze groep dakloos zijn en er geen andere opvangmogelijkheden zijn, wenden zij zich tot het Leger des Heils. Wij nemen ze dan op", weet Van Lokhorst.

Nieuwe start