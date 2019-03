DENK en FvD zeggen het slotdebat van RTV Drenthe af

Dinsdagavond 19 maart gaan de Drentse lijsttrekkers met elkaar in debat over de provinciale verkiezingen tijdens een live-uitzending op TV Drenthe. Thema's die langskomen zijn duurzaamheid, bereikbaarheid en grote evenementen.Keziban Ince van Denk woont niet in Drenthe. Hendrikus Velzing komt uit Klazienaveen.