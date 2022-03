Verzet tegen verdere groei van haven Meppel: 'We zijn geen Rotterdam'

Zo is de grootste partij, Sterk Meppel, tegen de havenuitbreiding. "Het kan sowieso niet, want de grond is niet van ons. Daar moet een langjarig traject voor komen willen we die grond krijgen", kijkt lijsttrekker Eduard Annen naar buurgemeente Staphorst, die het gebied in handen heeft. Daarnaast vreest hij voor het effect op de omgeving. "Het is een prachtig mooi stukje natuur daar. Die kan je gebruiken voor recreatie. Het gaat om een stukje Oevers S waar nog nooit een schop in de grond is geweest."