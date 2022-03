Meppel hamert op aanpak toegangswegen: 'Maar het kost allemachtig veel geld'

De toegangswegen naar Meppel en het centrum zijn een doorn in het oog bij lijsttrekkers van Meppel. Onder meer over de Steenwijkerstraatweg aan de noordkant van de stad en de Bekinkbaan wordt geklaagd. Maar partijen zijn het niet allemaal eens dat daar de schop de grond in moet.

Zo waarschuwt de VVD voor de enorme kosten die de verkeersprojecten met zich meebrengen, meldt lijsttrekker Robin van Ulzen in het RTV Drenthe-verkiezingsdebat. En de SP roept op om te investeren in mensen in plaats van asfalt. Xander Topma ergert zich dat gesproken wordt over investeringen in de infrastructuur, terwijl bezuinigd is op zorg en ondersteuning.

'Investeren kan ook met aandacht'

Maar dat verwijt is onterecht, vindt D66'er Jeannet Bos. "Investeringen hoeven niet met geld, maar kunnen ook met aandacht." Ze wil kijken wat de gemeente kan betekenen met het geld dat er nu is, ondanks dat de spaarpot van de gemeente niet enorm gevuld is. "Maar mensen die zich willen vestigen in Meppel kijken wel naar hoe je binnenkomt, dat is heel belangrijk. Het gaat om het visitekaartje voor onze stad." Bos wil kijken naar de noord- en zuidkant van Meppel.

Volgens Eduard Annen van Sterk Meppel is Meppel-Zuid zelfs 'levensgevaarlijk'. Hij doelt op de kruisingen bij de Europalaan en Werkhorst. "Ik ben het ermee eens dat het veel beter kan, en dat hoeft niet altijd geld te kosten. Er gebeurt ook wel wat", wijst hij op de fietstunnel die wordt aangelegd bij de watertoren, in het noorden van de stad. "Maar de centjes houden ook een keer op", benadrukt hij.