Start buitenseizoen voor vrijwilligers van NL Doet

"Hier in het Oertijdpark staan volop bloemen en we zorgen ervoor dat het voor insecten hier goed toeven is", vertelt Riemke Scharff van het Hunebedcentrum. "Het is ontzettend leuk om te doen met zo'n groep. Er zitten mensen bij uit het hele land. Je ontmoet zo mensen die je nooit zou tegenkomen", vertelt ze.

In de dorpstuin in Diphoorn staat al een insectenhotel. De aandacht van de vrijwilligers gaat misschien daarom ook wel naar de plantenbedden die nodig opgeknapt moeten worden. "De eerste dag gaan we de bedden weer in gereedheid brengen. Dus dan gaan we met kruiwagens aan de gang, kruien we de compost over de vakken en harken dat in. Als dat klaar is kunnen we gaan zaaien voor het nieuwe seizoen", legt Lydia Olsman uit. Olsman is de vrouw die druk gebaart en wijst en voor de andere vrijwilligers de vraagbaak van de dag is.