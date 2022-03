Geen winkelruimte, maar appartementen bij nieuwe sporthal Emmer-Compascuum

Bij de bouw van de nieuwe sporthal in Emmer-Compascuum zal geen winkelruimte worden ingeruimd. In plaats daarvan wordt er volop ingezet op nieuwe woonruimte. Het is de bedoeling dat er 21 appartementen aan het Hoofdkanaal worden gerealiseerd, die tegen de nieuwe sporthal aan worden gebouwd. Dat zegt directeur Gerrit Hospers van Jansman Bouw uit Luttenberg.

De projectontwikkelaar trekt bij het project samen op met zijn collega Peter van Dijk uit Emmen. Volgens Hospers was oorspronkelijke idee om winkelruimte te creëren met daarboven een laag woningen, maar daar werd toch van afgezien. "Die keuze is mede ingegeven door de vraag of het zou lukken om de winkelruimte te vullen, aangezien er sprake is van leegstand in de nabije omgeving. Zoals het er nu voor staat, gaan wij voor 21 appartementen."

Raad van State

Een definitief plan ligt er nog niet. Daardoor is het ook nog niet bekend of het om koop- of huurwoningen gaat, of een mix van beide opties. "Over vier tot zes weken verwachten wij hier meer duidelijkheid in te kunnen bieden. Inwoners worden hierover geïnformeerd", legt Hospers uit.

Tegelijkertijd speelt er nog een zaak bij de Raad van State rondom de sporthal. Deze werd in januari aangespannen door Geert Zwiers uit Emmer-Compascuum en Willem Bijl uit Roswinkel. Het tweetal zag meer heil in woningen dan winkels, aangezien dat daar meer behoefte aan is. Er is nog geen uitspraak gedaan in deze zaak, die woensdag op de agenda staat. Hospers wil daar nog niet op vooruitlopen. "Het lijkt ons het beste dat even af te wachten."

De Klabbe

Jansman Bouw is inmiddels begonnen met de eerste bouwplaatsvoorbereidingen. De daadwerkelijke bouw op de voormalige locatie van de Abeln-bioscoop laat volgens Hospers niet lang meer op zich wachten. De oplevering zal nog voor de zomer van 2023 plaatsvinden. De nieuwe sporthal komt in de plaats van de verouderde, uit 1973 stammende De Klabbe. De Emmer gemeenteraad gaf ruim een jaar geleden toestemming voor het nieuwbouwplan, waar in totaal een bedrag van bijna zes miljoen mee is gemoeid.

De nieuwe sporthal in Emmer-Compascuum wordt een moderne sportvoorziening met een vaste zijtribune en een kantine. Het omliggende gebied gaat op de schop. Er komt onder andere meer groen in het dorpscentrum, net als extra parkeermogelijkheden. Het Oosterdiep en het Hoofdkanaal in worden bovendien op drie plekken breder gemaakt. Zo kunnen boten beter keren en er komen meer aanlegplekken.