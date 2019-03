Janneke Ensing start gewoon in Ronde van Drenthe

Het was nog even onzeker. Maar Janneke Ensing uit Gieten start zondag gewoon in de Ronde van Drenthe. Vandaag kreeg ze het goede nieuws van haar ploegleider bij Sunweb te horen.

Ensing finishte zaterdag als achtste in Strade Bianche. De Italiaanse koers is loodzwaar en gaat voor een deel over onverhard terrein. Na afloop wist Ensing nog niet zeker of ze zou mogen starten in de Ronde van Drenthe van komende zondag. Maar vandaag kreeg ze groen licht. De Ronde van Drenthe is na de Strade Bianche de tweede wedstrijd van de Women's World Tour van het nieuwe seizoen.De Sunweb-ploeg zal overigens vrijdag niet van start gaan in de Drentse acht van Westerveld.De Ronde van Drenthe wordt zondag vanaf 13.45 uur live uitgezonden op TV Drenthe.