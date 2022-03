Hoofdpijndossier reclametoren Pesse komt tot een einde: ‘Het is mooi geweest’

Tankstation Green Planet mag een reclame- en klimtoren bouwen naast de snelweg A28 bij Pesse. De gemeenteraad van Hoogeveen stemde donderdagavond in met een aangepast plan. De toren wordt kleiner dan in de eerste plannen en krijgt geen led-schermen. Voor- en tegenstanders zijn vooral blij dat er eindelijk duidelijkheid is over het hoofdpijndossier.

"Jarenlang zijn we hier mee bezig geweest", vertelt Folkert Metselaar van actiecomité Gien Planet. Samen met zijn medestanders keek hij donderdagavond naar de beslissing in de raad. "Het was duidelijk dat we de toren niet helemaal tegen konden houden. Wat er nu komt is wat de raad acceptabel vindt voor de omwonenden. Daar moeten we het mee doen."

Geen jubelstemming

Ondernemer Edward Doorten van Green Planet zegt het met compromis te kunnen leven. "We zijn van 37 meter naar 30 meter gegaan. De politiek heeft zo besloten, daar is niets meer aan te doen. Dan sluit ik me daarbij aan." Wel zegt Doorten dat er een zware last van zijn schouders valt. "Je werkt acht jaar naar iets toe. Het moment dat er dan duidelijkheid komt, ja dat is toch wel bevrijdend."

Maar van een jubelstemming wil de ondernemer niet spreken. Op de reclamezuil had hij graag led-verlichte reclameborden gezien. Daar ging de raad niet mee akkoord. "Die schermen hadden we graag willen gebruiken. Maar er was geen meerderheid voor te vinden in de raad. Dus dat moeten nu op een andere manier gaan invullen. Bijvoorbeeld met reclamevakken of reclamedoeken."