FC Emmen 2 mengt zich in titelstrijd na 5-2 zege op koploper

Door de zege mengt het team van trainer Casper Goedkoop zich nadrukkelijk in de strijd om het kampioenschap. FC Emmen is nog ongeslagen en heeft nu 9 punten uit 5 duels. Twente blijft koploper met 10 uit 6.Luciano Slagveer, gisteren nog invaller bij de hoofdmacht tegen Heracles, zorgde na elf minuten voor de 1-0 en die voorsprong werd 25 minuten later verdubbeld door Wouter Marinus. Vijf minuten voor rust zorgde Jelle van der Heijden voor de aansluitingstreffer.Een half uur voor tijd werd het 2-2 via Mats Wieffer die van afstand Emmen-doelman Peter van der Vlag passeerde. Vier minuten later stelde de thuisclub orde op zaken via Delano Grootenhuis, die vlak voor tijd ook de 4-2 maakte. Het slotakkoord kwam invaller Freddy Quispel, die met een fraai afstandschot de eindstand op 5-2 bepaalde.