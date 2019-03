Weer uitstel bezuinigingsbesluit WMO Hoogeveen

Hilma Mastwijk is voorzitter van de adviesraad, die vorige maand in het leven werd geroepen. Zij is voormalig raads- en statenlid voor het CDA. De adviesraad kreeg vandaag pas een toelichting op de bezuinigingsposten die het college voor ogen heeft. Dat gaat om 250.000 euro op de Jeugdzorg en 750.000 euro op de WMO.Mastwijk: "Er wordt wel gezegd dat de bezuinigingen voor mensen geen gevolgen hebben, maar bezuinigen heeft altijd gevolgen. Als we goed advies willen geven, dan kan dat niet zonder de belangenorganisaties om tafel te roepen." Het gaar om zo'n vijftien organisaties, waaronder Cosis, MEE Drenthe en het gehandicaptenplatform. De besluitvorming wordt nu waarschijnlijk uitgesteld tot begin april.De besluitvorming in de raad verloopt rommelig. Zo debatteerde de gemeenteraad op 7 februari over de bezuiniging. De toelichting die de adviesraad nu heeft, had de gemeenteraad toen niet. Wat ze wel had was een opsomming van bezuinigingsposten. Eén bezuinigingspost op de WMO was een paar dagen na bekendmaking nog met een ton verhoogd. Het leek een rechtzetting van een rekenfout om het totaal alsnog op 750.000 euro te brengen.Toen op 28 februari de raad vervolgens een besluit zou nemen, trok wethouder Erwin Slomp op het laatste moment het voorstel terug. Er was namelijk geen advies gevraagd van de adviesraad Sociaal Domein. Dat zou een verplichting zijn volgens regelgeving in de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft gebonden. De wethouder kende die regel niet, maar nam het zekere voor het onzekere.Ondanks die twee 'blunders' dacht wethouder Slomp wel binnen twee weken advies te kunnen krijgen van de adviesraad. Maar daar werkt de adviesraad Sociaal Domein dus niet aan mee.Dinsdagmiddag om vier uur zou er een demonstratieve bijeenkomst bij het Werkplein van de gemeente worden gehouden. Maar de gemeente wil dat niet toestaan, vertelt Ruben Kleine. Hij is één van de 300 ambassadeurs in Nederland die namens gehandicapten in de gaten houden of overheden het VN-verdrag Handicap navolgen.Kleine heeft toezeggingen gekregen van de komst van het Gehandicaptenplatform, Accare-jeugdzorg, De Zorgerije, verschillende zorginstellingen en dagbestedingsorganisaties een twintig tot dertigtal cliënten van WMO- en Jeugdzorgvoorzieningen, PvdA, SP en SGP.Kleine hoopt op een grote opkomst en wil de middag afsluiten met een discussie. Zijn oproep gaat gepaard met de opmerking: "Veeg de WMO bezuinigingen van tafel! De waanzinnige bezuinigingen die de kwetsbare groepen raakt. Ga eerst met elkaar om tafel." De demonstratie is verplaatst naar De Vredehorst, een kerk in de wijk De Weide.