Sportcast #30: Was Arias nu goed of slecht en waar blijft het dak op de wielerbaan in Assen?

In aflevering 30 van de Sportcast is, naast de vaste panelleden Niels Dijkhuizen, Dink Binnendijk en René Posthuma, ook de nestor van de noordelijke sportjournalistiek Dick Heuvelman aangeschoven. Ze blikken terug op het gelijkspel van FC Emmen tegen Heracles. Er ontstaat een felle discussie over of Lukkien wel of niet met Arias had moeten beginnen. Natuurlijk blikt het panel ook terug op het advies van de sportraad om de Formule 1 naar Zandvoort te halen. Er wordt vooruitgeblikt op de komende Ronde van Drenthe en Dick Heuvelman vertelt hoe lastig het is om een wielerwedstrijd in Nederland te organiseren. Heuvelman wil het ook even hebben over de wielerbaan in Assen: "Het is een schande dat deze niet overdekt is."