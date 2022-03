FIM-Vastgoed wil groot distributiecentrum bouwen in Emmen, goed voor 300 arbeidsplaatsen

Wethouder Guido Rink van economische zaken is blij met de komst van het distributiecentrum. "De afgelopen periode hebben we gemerkt dat grote nationale en internationale partijen ons weten te vinden in hun zoektocht naar een geschikte bedrijfslocatie. Dat FIM ons ook ziet al geschikte locatie voor een distributiecentrum is een bekroning op het werk." Hij is ook erg te spreken over de nieuwe arbeidsplaatsen voor Emmen. "Er komen banen voor zowel hoger als praktisch opgeleide mensen. Een mooie ontwikkeling voor de brede welvaart van onze regio."