Siem Jansen na twaalf jaar weg als directeur van de NOM

“Ruim 12 jaar heb ik, samen met alle collega’s, met veel enthousiasme gewerkt aan de economische ontwikkeling van het Noorden vanuit de NOM", laat Jansen weten. "De club die mij dierbaar is. Tegelijkertijd kijk ik uit naar de nieuwe uitdaging. Ik wens de NOM en haar medewerkers nog veel succesvolle jaren."Volgens de Raad van Commissarissen heeft Jansen vorm en inhoud gegeven aan de NOM, waardoor de organisatie zowel nationaal als internationaal goed gepositioneerd is. "Hij is er in geslaagd de NOM als een goed geoliede machine op het gebied van ontwikkeling, acquisties en financieren neer te zetten."De Raad van Commissarissen is nog op zoek naar een opvolger voor Jansen.