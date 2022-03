Lukkien roept fans nu al op voor maandag: 'Maak enorm veel lawaai'

Trainer Dick Lukkien van FC Emmen is tevreden nadat zijn ploeg Jong FC Utrecht eenvoudig opzij zette in De Oude Meerdijk (2-0). Maandag speelt de Drentse club tegen FC Volendam om de bovenste plek in de Keuken Kampioen Divisie, nadat de ploeg uit het vissersdorp in eigen huis met 2-5 werd geklopt door Excelsior.

"Het heeft weinig zin om te speculeren. Dit is wat er is gebeurd. Excelsior deelt een aardige tik uit en wij spelen om plek één. Ik roep het stadion op om enorm veel lawaai te maken en achter het team te gaan staan", zegt Lukkien.

'Wervelende eerste helft'

De uitslag had alleen hoger moeten uitvallen tegen Jong FC Utrecht, erkent ook de trainer. Met name in de eerste helft lieten de Drenten een hand vol kansen liggen. Lukkien blikt terug op 'een reguliere overwinning': "Ik heb een wervelende eerste helft gezien en bovendien zijn we geen moment in de problemen geweest."

De drie punten stemmen de oefenmeester dan ook tevreden, al was hij niet te spreken over de tweede helft: "Verbeterpunten moet je houden. We hebben te lang in een te laag tempo gespeeld in de gehele tweede helft. We hadden ze op het hakblok liggen en dan moet je ze genadeloos killen."

Negen finales

Met nog negen wedstrijden op het programma, staat FC Emmen er goed voor. Al blaast Lukkien niet te hard van de toren: "Stel dat we winnen maandag, dan zijn er nog steeds acht wedstrijden te gaan en zegt het allemaal niets. Go Ahead Eagles heeft vorig jaar het hele seizoen niet bij de eerste twee gestaan, behalve op het laatst", zegt Lukkien. "Kortom, er komen gewoon negen finales."