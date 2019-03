Openbare basisscholen in Drenthe vrijdag grotendeels dicht door staking

De leerkrachten doen mee aan de landelijke onderwijsstaking. Daarbij worden zo'n 40.000 mensen op het Malieveld in Den Haag verwacht voor een grote protestmanifestatie.Regionale stakingsbijeenkomsten zijn er niet, zegt noordelijk vakbondsbestuurder Hajo Bohlken van AOb, de Algemene Onderwijsbond. "We willen zoveel mogelijk mensen uit het onderwijsveld naar Den Haag hebben, daar zetten we speciaal bussen voor in. Want hoe massaler de opkomst is, des de groter de druk", aldus Bohlken. Hij is tevreden over de actiebereidheid in Drenthe. "Als de helft staakt, ben ik meer dan tevreden, en daar lijkt het wel op."Inzet in het basisonderwijs is meer geld voor minder werkdruk, kleinere klassen, en meer leerkrachten. En voor ondersteunende medewerkers als onderwijsassistenten, conciërgies, en directiefuncties moet er meer salaris komen. "Nu zijn de salarissen van de leerkrachten opgetrokken, maar andere functies, zoals die van de directieleden binnen het primair onderwijs, daarmee is niets gebeurd. Die zijn in de vorige cao-onderhandelingsronde vergeten. Straks krijg ik nergens meer een directeur", aldus Paul Moltmaker van Plateau, de openbaar onderwijsorganisatie in Assen.Volgens Moltmaker hebben ouders nog steeds begrip voor de stakingsactie, waardoor de kinderen vrijdag weer thuis moeten blijven. Maar hij vindt het stakingsmiddel zolangzamerhand wel 'vaak genoeg gebruikt'. "Natuurlijk geven we het liefste les, maar dan wel op een manier dat het ook goed geregeld is."Onderwijsminister Arie Slob, die vandaag op werkbezoek bijin Assen was, buigt voorlopig niet, ook niet voor een vol Malieveld met boos onderwijspersoneel. "Ik moet nog zien wat daar vrijdag staat", zegt hij.In totaal eisen de bonden voor het volledige onderwijsveld vier miljard extra, bedoeld voor het primair onderwijs, voortgezet, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. "Deze kabinetsperiode heb ik honderden miljoenen extra op tafel gelegd, en nu ook nog naar voren gehaald, zodat de scholen al eerder aan de slag kunnen, om de werkdruk te verminderen. Maar als je wat extra's geeft zeggen ze 'dankjewel', en komt er meteen een nieuw verzoek achteraan. Ik heb niet zomaar vier mijard in de binnenzak", aldus Slob.Onderwijsbond CNV doet niet mee met de stakingsactie, en dat verklaart dat er in Drenthe maar weinig christelijke basisscholen vrijdag dicht zijn, zegt Albert Velthuis, directeur van de stichting Christelijke Kindcentra Drenthe. Van 'zijn' dertig christelijke basisscholen in Noord- en Midden-Drenthe zijn er vrijdag negen gesloten. Omdat de bond niet meedoet, krijgen leerkrachten die aangesloten zijn bij het CNV de stakingsdag niet vergoed. "Maar leerkrachten die toch willen staken, krijgen van ons ook de kans daartoe. Dat recht hebben ze gewoon, al is staken natuurlijk nooit een goed middel. Maar klassen van die leerkrachten, zitten dus wel thuis komende vrijdag."Volgens onderwijsminister Slob moet het primair onderwijs nu eerst aan de slag met plannen, om binnen de scholen het extra geld goed te verdelen. "Gemiddeld komt er per basisschool 50.000 euro bij. Hoe ze dat goed verdelen, over welke posten, dat is aan hun."