Slachtoffer ongeluk met scootmobiel in Emmen is 74-jarige vrouw

Het slachtoffer van het ongeluk dat gistermiddag rond half vijf gebeurde aan de Weerdingerstraat in Emmen, is een 74-jarige vrouw uit die plaats. Dat heeft de politie bekend gemaakt.

De vrouw reed op een scootmobiel en kwam in botsing met een 25-jarige plaatsgenoot die op een motor reed. Dat gebeurde ter hoogte van de afslag naar de Meerstraat. De motorrijder ging onderuit en raakte ook gewond, maar volgens de politie hoefde alleen de vrouw mee naar het ziekenhuis. Over het letsel van de twee is niks bekendgemaakt.