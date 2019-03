Nog geen oplossing voor zonnepanelenprobleem VV Nieuw Buinen

VV Nieuw Buinen wil 250 zonnepanelen aanschaffen. De subsidie van de gemeente was binnen en alles leek geregeld, tot netbeheerder Enexis met de boodschap kwam dat er geen ruimte op het energienetwerk is.De club voerde vanochtend overleg met onder meer Enexis en de initiatiefnemers van wind- en zonneparken in het gebied. Laatstgenoemden wilden wel een deel van hun capaciteit afstaan, maar dat bleek wettelijk niet mogelijk. "Die capaciteit gaat dan naar de eerstvolgende op de wachtlijst, de voetbalclub kan geen voorrang krijgen", zegt voorzitter Siert van der Laan van VV Nieuw Buinen.Toch geeft Van der Laan de hoop nog niet op. "We blijven zoeken naar een oplossing. Er zijn opties, maar het heeft allemaal met de kosten te maken. Alle partijen gaan nu weer nieuw huiswerk doen en eind maart komen we weer bij elkaar. Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat het goedkomt."