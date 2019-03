Minister Slob: 'We zijn niet van plan op de regionale omroep te bezuinigen'

Slob benadrukt dat er juist extra geld beschikbaar is gesteld voor bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek. "Dit is structureel, dus jaarlijks geld. Een groot gedeelte van dit geld moet in de regio worden belegd. Lokale en regionale omroepen en ook de regionale kranten komen met mooie plannen waar wij geld bij kunnen leggen."Naast geld voor onderzoeksjournalistiek zijn er volgens Slob ook subsidies beschikbaar voor samenwerkingsprogramma's. "Dat geld was met zoveel regels omkleed dat men er niet bij kon komen. Daar hebben we inmiddels iets aan gedaan. In dat opzicht is er ook nog wat geld om in de samenwerkingen daar subsidie voor aan te vragen.""Ik vind het geweldig wat er bij al die regionale omroepen gebeurt", vervolgt Slob. "De samenwerking tussen nationaal en regionaal begint steeds meer te komen." Ook merkt hij op dat de landelijke omroepen merken "dat hier goede journalisten zitten en mooie producten worden gemaakt".