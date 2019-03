Bollentelers Westerveld willen details over onderzoek Meten=Weten naar landbouwgif

Wij gebruiken maar negen middelen. Hoe zit het met de rest? Gert Veninga

De boeren zijn verbaasd over de lijst met 57 gifstoffen, die er volgens het onderzoek zijn gevonden in de buurt van landbouwgrond en worden toegeschreven aan de bollenteelt. Daar moet opheldering over komen vinden ze.De actiegroep Meten = Weten, een burgerinitiatief, kwam vorige week met een eigen onderzoek naar gifstoffen. Meten = Weten heeft dertien monsters genomen uit de bodem en gewassen van tuinen en natuurgebieden, waarvan er inmiddels tien zijn onderzocht.In de monsters trof het burgerinitiatief een groot aantal verschillende bestrijdingsmiddelen aan. Zo werden in monsters van groenten uit biologische moestuinen tot 13 bestrijdingsmiddelen gevonden.Bollenboer Gert Veninga uit Hijken is in verwarring, zo zegt hij. "We hebben met z'n allen bij elkaar gezeten en gekeken naar de lijst met 57 stoffen. Van die 57 stoffen gebruiken we er 9. Maar hoe zit het dan met 48 andere middelen?"Ook de bollenboeren vragen zich af waar al die stoffen dan vandaan komen en of ze zich ook zorgen moeten maken.Veninga en zijn collega's zijn daarnaast wel benieuwd naar het onderzoeksrapport. Een aantal gegevens staan op de website van Meten = Weten, maar niet het complete onderzoek. Is het onderzoek wel op de juiste manier uitgevoerd?Veninga: "Wij zijn heel benieuwd hoe het onderzoek is gedaan. We zullen er met elkaar naar moeten kijken. We lezen hier heel veel zorgen uit. Die zorgen hebben we ook als we niet weten waar die stoffen allemaal vandaan komen. Ik ken ze niet."De bollentelers dringen aan op een verhelderend gesprek. Ze vinden dat de gemeente Westerveld ten onrechte het stempel 'gifgemeente van Nederland' krijgt. "Daarin wordt de lelieteelt als schuldige aangewezen. Maar nogmaals, we gebruiken negen van de 57 middelen." En dat zijn volgens Veninga ook nog eens middelen die landbouwbreed worden ingezet.De vijf boeren roepen de gemeente Westerveld op om de regie hierin te pakken en met alle partijen in gesprek te gaan om te kijken wat er aan de hand is. Donderdagavond is er in De Veldkei in Havelte een bijeenkomst van de actiegroep over de uitkomsten van het onderzoek.