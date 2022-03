Kijk live naar de Women's WorldTour Ronde van Drenthe

WIELRENNEN - Om 12.15 uur is vanmiddag de Women's WorldTour Ronde van Drenthe op gang geschoten. De rensters vertrokken bij het provinciehuis in Assen en de finish wordt tussen 16.15 uur en 16.30 uur voor het gemeentehuis in Hoogeveen verwacht.

De wedstrijd gaat over 156 kilometer, met onderweg vier keer de beklimming van de VAM-berg. De Drentse troeven zijn Lieke Nooijen uit Coevorden, Maike van der Duin uit Assen en Sanne Bouwmeester uit Westerbork. Vorig jaar, in oktober, ging de overwinning naar Lorena Wiebes. Zij was de snelste in de sprint van een kopgroep van zeven.