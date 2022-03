Nieuwe partijen met bekende gezichten wagen hun kans: 'We worden steeds populairder'

Smit was 49 jaar lid van de PvdA en dat verleden speelt een rol binnen zijn huidige partij. "Als je heel lang lid bent geweest van een partij, gooi je die idealen niet ineens overboord. Maar ik vind het belangrijk dat alle geledingen bij ons hun plek kunnen vinden. Wij zijn niet links en niet rechts. We hebben veel verschillende ideeën binnen onze partij en daar komt uiteindelijk een compromis uit. Maar de Assenaren hebben het laatste woord. Als hun wens anders is dan nu in het programma staat, zullen wij daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Dat betekent niet dat we alleen maar willen pleasen. We willen de inwoners meer bij de politiek betrekken."

Voldoende ruimte

Assen Centraal moet volgens Smit niet worden gezien als een middel om hemzelf in de raad te houden. "Die geluiden hoor ik gelukkig ook niet, maar misschien hebben mensen dat achter mijn rug om gezegd. Ik heb mij altijd vol enthousiasme ingezet voor de PvdA, maar als de harmonie verdwijnt, ga je nadenken over iets anders. Dan kun je je aansluiten bij een andere partij of iets nieuws beginnen en ik heb voor dat laatste gekozen. Uit de vele positieve reacties bleek daar voldoende ruimte voor te zijn. Ik proef het vertrouwen bij veel mensen."

Smit vindt het een voordeel dat hij met Assen Centraal geen binding heeft met een landelijke politieke partij. "We zijn onafhankelijk. We komen op voor wat de Asser bevolking graag wil en wat goed is voor de stad. Dat lijkt aan te slaan en ik merk dat de andere partijen bang voor ons zijn", aldus Smit. "Daar komt bij dat er weinig vertrouwen is in de landelijke partijen. Die tendens zie je al jaren. Van alle kiezers in Nederland staat zeventig procent momenteel sceptisch tegenover de landelijke partijen."

Vertrouwd beeld

Dat veel stemmen ook in Drenthe naar lokale partijen gaan, werd bij de vorige verkiezingen al duidelijk. In meerdere gemeenten is het een vertrouwd beeld dat een lokale partij in het bestuur zit. In sommige gevallen was die partij zelfs de grote winnaar van de verkiezingen. Bijvoorbeeld in Emmen, waar Wakker Emmen veruit de grootste fractie heeft. In die gemeente maken deze verkiezingen nog eens twee nieuwe lokale partijen hun opwachting: Vitaal Emmen en STIP. Het aantal partijen in Emmen komt daarmee uit op dertien, het hoogste van heel Drenthe.

"Lokale partijen worden steeds populairder, dat zie je ook aan het succes van Wakker Emmen. Meer en meer kiezers draaien hun rug toe naar de landelijke partijen. Als lokale partij pak je veel beter dingen op die voor de inwoners van belang zijn", zegt lijsttrekker Johan Grethe van Vitaal Emmen. Hij was eerder raadslid van 50Plus in Emmen, maar besloot vorig jaar te breken met de moederpartij. "Er was constant trammelant bij 50Plus, dat bood weinig perspectief voor de toekomst. Samen met andere partijgenoten zijn we toen vertrokken."

Veranderen