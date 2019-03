​Tientallen verwaarloosde koeien weggehaald bij boer in gemeente Coevorden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 75 koeien weggehaald bij een melkveehouder in de gemeente Coevorden. De dieren waren volgens de instantie ernstig verwaarloosd.

De NVWA zag geen andere mogelijkheid dan de dieren af te voeren. Tegen de melkveehouder was al eerder opgetreden. Naast het afvoeren van de dieren maakt de NVWA ook proces-verbaal op.Ook bij een bedrijf in de aan Drenthe grenzende gemeente Steenwijkerland werden koeien weggehaald. Op de boerderij werden volgens de NVWA meer dan honderd koeien gehouden onder zorgelijke omstandigheden. Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Zwolle geëist dat de veehouderij wordt stilgelegd.