Een weekje geen vlees bij Drentse restaurants

Volgens de organisatie is elke dag vlees eten niet meer van deze tijd. Een dagje je biefstuk links laten liggen, heeft een enorme positieve impact op het milieu. Zo bespaar je 130 liter water, wat anders was gebruikt voor irrigatie voor de productie van veevoer, veehouderij en de productie van vlees. Met zeven dagen zonder speklapje of worstje bespaar je gemiddeld bijna achthonderd gram vlees.Dat vegetarisch (uit) eten niet saai hoeft te zijn, willen restaurants laten zien met de Vegetarische Restaurantweek. In Drenthe doen naast alle Subway-filialen de volgende restaurants mee: Vlint 21 in Borger, Grand Café Zuidlaren, Brasserie Byzonder in Buinen en Het Kasteel in Coevorden.Chefkok Martin van Vondel van Het Kasteel vindt een week zonder vlees een goede zaak: "Het is een hype, maar wel een positieve. We geven om de dieren en het klimaat. Vegetarisch eten is goed daarvoor."Van Vondel heeft voor deze week speciaal een driegangenmenu zonder vlees samengesteld. Volgens hem is dat niet moeilijk, als je maar creatief bent en openstaat voor nieuwe gerechten. "Ik eet ook weleens vlees, hoor. Maar buiten de deur eet ik zelf ook het liefst vegetarisch. Meestal is er dan meer aandacht besteed aan de groente in het gerecht en dat proef je."De deelnemende restaurants bieden naast het speciale vegetarische menu ook nog de reguliere vleesgerechten aan.