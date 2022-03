Onbekende schiet met alarmpistool bij restaurant in Pesse

Bij een restaurant in Pesse heeft aan het begin van de middag iemand in de lucht geschoten. Dat gebeurde met een alarmpistool, meldt een woordvoerder van de politie.

Agenten met kogelwerende vesten zijn het restaurant aan de Beilerstraat in gegaan. Of er binnen of buiten is geschoten, is nog niet duidelijk. De aanleiding voor het schietincident wordt onderzocht. "Wij zijn met de betrokkenen in gesprek", zegt de woordvoerder.