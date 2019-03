Dit zijn de winnaars van het Sportgala Drenthe

Nagengast werd verkozen tot sportvrouw van het jaar 2018. De veldrijdster uit Beilen kende een succesvol jaar met onder meer een zilveren medaille op het NK voor beloften en brons op het EK voor beloften. Ook won ze het eindklassement van de wereldbeker voor beloften. Ze liet in de Drentse sportverkiezingen onder meer roeister Femke Paulis uit Dalen en judoka Marit Kamps uit Assen achter zich.Bij de mannen won Nuis de titel. De schaatser troefde daarmee onder andere bokser Ben Tingen uit Smilde en parawielrenner Cor van Leeuwen uit Borger af.Nuis werd ook al uitgeroepen tot beste sportman van de gemeente Emmen en van heel Nederland . De oud-inwoner van Emmen pakte vorig jaar bij zijn debuut op de Olympische Spelen meteen twee gouden medailles. Hij was de beste op zowel de 1.000 als de 1.500 meter. Ook won hij een zilveren medaille tijdens het WK sprint.FC Emmen werd verkozen tot sportploeg van het jaar 2018. De ploeg promoveerde vorig seizoen naar de eredivisie, waarmee Drenthe voor het eerst een team in de hoogste vaderlandse voetbalcompetitie kreeg.Voor het Sportgala schoven alle twaalf Drentse gemeenten in elke categorie een genomineerde naar voren. De drie genomineerden met de meeste stemmen mochten op het podium komen.Atlete Britt Roos werd uitgeroepen tot sporttalent van het jaar. De publieksprijs, voor de tweede keer uitgereikt, ging naar volleybalvereniging Sudosa-Desto uit Assen. De publieksprijs is in het leven geroepen om de belangrijke maatschappelijke rol van verenigingen te onderstrepen.Dit jaar werd ook de sportprijs uitgereikt. Dat is een prijs voor mensen of organisaties die iets bijzonders hebben betekend voor de provincie. De onderscheiding wordt niet elk jaar vergeven, maar voor deze editie besloot de jury dat Femmy van Issum de prijs verdient. Van Issum (77) organiseert al 26 jaar de Ronde van Drenthe en doet na de editie van komend weekend een stap terug als voorzitter.