FC Emmen Drentse sportploeg van 2018

FC Emmen promoveerde vorig seizoen naar de eredivisie, waarmee Drenthe voor het eerst een ploeg in de hoogste vaderlandse voetbalcompetitie kreeg.Voor het Sportgala schoven alle twaalf Drentse gemeenten schoven een genomineerde naar voren. De drie genomineerden met de meeste stemmen mochten op het podium komen.Eerder op de avond werd atlete Britt Roos uitgeroepen tot sporttalent van het jaar. De publieksprijs, voor de tweede keer uitgereikt, ging naar volleybalvereniging Sudosa-Desto uit Assen. De publieksprijs is in het leven geroepen om de belangrijke maatschappelijke rol van verenigingen te onderstrepen.De uitreiking van de Drentse sportprijzen vindt vanavond plaats in De Nieuwe Kolk in Assen en is te volgen via een livestream