Week van Drenthe: Hulpacties voor Oekraïne en offroad-evenement bij Ruinen verboden

Drenthe is nog altijd volop in actie voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Maandag was er een landelijke actiedag voor Oekraïne, waaraan ook RTV Drenthe meedoet.

Op veel plekken in Drenthe beginnen mensen met hulpacties voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Er wordt geld ingezameld, maar ook een hoop spullen voor mensen die op de vlucht zijn geslagen of nog in het land vastzitten.