Stacaravan op camping bij Zuidlaren in de as gelegd

Op camping aan de Tienelsweg in Zuidlaren is aan het begin van de middag een stacaravan uitgebrand. Rond half twee werd de brand gemeld. Toen de brandweer er was, brandde de stacaravan al hevig.

De brandweer kon niet voorkomen dat vrijwel het hele chalet in de as werd gelegd. De brand is overgeslagen naar de stacaravan ernaast. Die is flink beschadigd geraakt. Beide zijn volledig onbewoonbaar.