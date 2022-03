Na vier jaar vertrekt wethouder Erjen Derks weer: 'Toe aan nieuwe prikkels'

Lang was Derks actief voor D66. Eerst als raadsmedewerker en later als raadslid. In 2017 wilde Derks lijsttrekker voor D66 worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, maar hij legde het af tegen Harma van der Roest. Daarop werd in maart 2018 bekend dat hij voor Gemeentebelangen kandidaat-wethouder was. "Zonder teveel achterom te kijken, hebben we de afgelopen vier jaar een ontspannen relatie met de gemeenteraad en ook met de fractie D66 gehad. En ook met D66-wethouders in andere gemeenten was het goed." Een lange neus naar Van der Roest trekken wil de vertrekkend wethouder niet. "Het gaat om de inhoud. En volgens mij gaat het daar ook om in de relatie met D66. We kijken niet meer achterom. Dat vind ik ook wel mooi. Zo zie ik dat ook met de gemeenteraad. Dat zijn 23 mensen die het beste voor hebben met de gemeente. Dan gaat het niet om dit soort dingen."

'Afrekencultuur'

Als wethouder kijkt Derks naar eigen zeggen terug op een interessante periode. "Je kunt ervoor zorgen dat beleid niet alleen iets abstract wordt, maar dat je met de voeten in de klei kijkt; wat betekent het voor de mensen op de straat? Bijvoorbeeld jeugdzorg. Dan zorg je dat je af en toe gesprekken hebt met ouders. Wat betekent ons beleid voor jou?" Lastig vindt Derks de invloed van social media en de afrekencultuur. "Om de dag sneuvelt in Nederland een wethouder. En dat vind ik vrij veel op pak en beet 1700 wethouders. Dat is bijna 20 procent per jaar. Dan moet je je afvragen of je nog de bestuurders krijgt die je zou moeten willen hebben, als je zo met wethouders omgaat.

Derks werd wethouder in een voor de gemeente Midden-Drenthe. Zo vertrok VVD-wethouder Anique Snijders en burgemeester Mieke Damsma stapte op vanwege een moeizame relatie met de gemeenteraad. "Voor een team dat aan dezelfde opgave werkt, is het altijd vervelend om iemand te verlaten, maar het is sowieso een persoonlijk drama. Aan de andere kant moet ik ook zeggen, dit hoort erbij. De volgende dag na het debat moet je zorgen dat de portefeuilles geregeld zijn. En twee dagen later sta ik bij de eerste horecaondernemer op de stoep, omdat dat een deel van de portefeuilles is die ik overneem. Maar het is niet leuk om collega's te verliezen." Ook het vertrek van Damsma noemt Derks een "persoonlijk drama. Mevrouw Damsma is naar Smilde verhuist en woont daar gelukkig nog, Maar je baan verliezen is een persoonlijk drama, Je baan verliezen is voor niemand mooi."

Duurzaamheidsvisie

In de portefeuille van Derks zaten onder andere sport, onderwijs en jeugd. Als ex-voorzitter van VV Beilen was dat een perfecte combinatie meent hij. "Als je vakleerkrachten inzet voor het gymonderwijs, dan zitten ze bij het onderwijs. Maar helpen ze ook de sport. Er waren ook mooie projecten, zoals het sporthart Westerbork van VKW. Dan staat er wel echt wat, met onder andere de meest moderne survivalbaan van Europa. Al die dingen komen daar samen." Daarnaast is hij trots op duurzaamheidsvisie, die mede is opgesteld door zevenhonderd mensen. "We doen het samen. De zonnecowboys komen er niet in. Zorgen dat de winsten in de gemeente blijven en de zonneparken moesten niet op landbouwgrond komen. Dat is gelukt en daar ben ik blij mee."