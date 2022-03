Vredesmanifestatie voor Oekraïne in Assen: 'Houden hart vast voor wat nog komen gaat'

"Wij zijn vandaag bij elkaar met één dringende oproep; dat is vrede in Oekraïne." Zo begon Marco Out, burgemeester van Assen, zijn toespraak tijdens de vredesmanifestatie op het Koopmansplein. Net als in andere Europese steden kwamen mensen in Assen samen om stil te staan bij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Op de manifestatie, die onderdeel uitmaakt van een Europese dag van gemeenten voor solidariteit met Oekraïne, kwamen ruim honderd mensen af. Tijdens de bijeenkomst sprak, naast burgemeester Out, Cor Verkade namens de hulporganisaties voor Oekraïne. Ook stadspredikant Bert Altena richtte zich tot de mensen. Eén van de deelnemers was de Oekraïense Yaroslav Shuper. Hij woont en werkt samen met zijn vrouw in Assen. "Een aantal familieleden van mij is nog steeds in Oekraïne. Ze wonen in het westen van het land, waar het nu relatief veilig is. Maar we houden ons hart vast wat er nog staat te gebeuren."

'Ondersteunen'