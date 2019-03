Drentse doktersassistentes fysiek en verbaal geïntimideerd

Van de 26.000 assistenten, vulden er bijna 1000 de enquête in. Maar hoe is dit onder de Drentse doktersassistenten? "Ik hoor deze signalen niet vanuit mijn collega's", vertelt Lamiek Westerhof. Westerhof is huisarts in Assen en bestuurslid van de Drentse Huisartsen Coöperatie."Ik merk in mijn eigen dokterspraktijk wel dat mensen een korter lontje krijgen." Elke dag is er volgens Westerhof wel een telefoontje waarbij mensen onprettig reageren. "Verbale intimidatie is ook niet leuk. We hebben wel eens een doktersassistente moeten troosten."Volgens Westerhof is de werkdruk bij de huisartsenpraktijken toegenomen. Er zijn meer oudere mensen en ook meer gezondheidsproblemen. "Een huisartsenpraktijk werkt tegenwoordig anders dan vroeger. Tien minuten per consult is niet meer genoeg, waardoor er minder consults per dag zijn en dus meer telefoontjes."NVDA vindt dat het hier niet bij moet blijven. Volgens hen zou de politiek moeten ingrijpen. Westerhof vindt dat er eerst aan patiënten moet worden uitgelegd hoe een huisartsenpraktijk tegenwoordig werkt. "Er moet meer begrip komen voor hoe het nu werkt bij een dokterspraktijk. Met elkaar moeten we de zorg toegankelijk houden, de patiënten kunnen daarbij ook helpen."