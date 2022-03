Lisa Krans zamelt spullen in voor dieren in nood in Oekraïne

Henk Jan Hofman uit Roden is eerder deze week samen met enkel dorpsgenoten in busjes en een vrachtwagen vol spullen richting de grens tussen Polen en Oekraïne getrokken. Inmiddels zijn ze op de terugweg met veertien vluchtelingen. "We zijn net over de grens tussen Duitsland en Polen, nog zo'n zevenhonderd kilometer van Roden." Met twee busjes en een vrachtwagen vol hulpgoederen zijn ze donderdagochtend richting het oosten vertrokken. In de plaats Prezymsl "Het eerste wat ik zag was een Hoog Catharijne iets. Je komt niet zomaar binnen. Je moet je registeren als chauffeur en aangeven voor welk land. We werden verwezen naar uimte tien. Dan kom je in een zaal met allemaal mensen die wachten op een plek en niet weten of ze naar Duitsland willen, of Belgie of Denemarken of Nederland. Wachten op wat komen gaat. Schrijnend om te zien."