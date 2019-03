Oplichterspaar veroordeeld vanwege financieel uitbuiten bejaarde vrouw

Dit heeft het Gerechtshof vandaag beslist. Tegen het echtpaar was in hoger beroep 21 maanden gevangenisstraf geëist. In 2016 zijn de man en vrouw veroordeeld tot 22 maanden cel door de rechtbank in Groningen.De 54-jarige man beheerde jarenlang de financiën van de bejaarde vrouw. Zij gaf hem volmacht haar financiën te beheren als zij dit niet meer kon. De arts verklaarde de dementerende vrouw in 2009 handelsonbekwaam.De hogere rechters tillen er zwaar aan dat de man vier jaar stelselmatig het geld van de oude vrouw heeft overgeboekt voor privédoeleinden. Van het geld betaalde de man vliegtickets, maar ook schenkingen aan zijn kinderen. Dit zijn geen zaken waarvoor de oude vrouw haar goedkeuring had gegeven, aldus de rechter.Aan de verduistering kwam een einde toen buren in 2013 bij de wijkagent aan de bel trokken. Zij vermoedden dat hun oude dementerende buurvrouw financieel werd uitgekleed. De rechter stelde een curator aan. Die lichtte de financiën van de oude vrouw door. Haar vermogen was volledig verdwenen. Zij stierf in 2015 op 98-jarige leeftijd in bittere armoede.Het Hof beslist op 1 april hoeveel geld het stel precies moet terugbetalen.Het stel verschijnt eind maart ook voor de rechter. Dan wordt bepaald of ze ook schuldig zijn aan het leeghalen van de rekening van een bejaard echtpaar uit Gees.