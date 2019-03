Advocaat No Surrender wil OM niet-ontvankelijk laten verklaren

Advocaat Roy van der Wal wil het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk laten verklaren in de zaak tegen zeven leden van motorclub No Surrender.

"Het recht op een eerlijk proces wordt door politie en justitie niet serieus genomen", zei hij tijdens de vierde dag van het proces, meldt RTV Noord Zeven leden van No Surrender uit Eelde, Uithuizermeeden, Groningen en Foxhol staan terecht omdat ze een 47-jarig ex-lid mishandeld zouden hebben. Voor zijn eigen cliënt, een 28-jarige verdachte uit Uithuizermeeden, pleit Van der Wal voor vrijspraak, aangezien die er niet bij zou zijn geweest.Vorig jaar maart strandde de rechtszaak omdat er bij het politieverhoor van het slachtoffer, woorden in de mond zijn gelegd van het ex-lid. Ook zouden er opnamen van verhoren ontbreken. Van der Wal: "Ik durf wel te stellen dat sommige passages bewust zijn weggelaten." Om die reden wil hij OM niet-ontvankelijk laten verklaren.Officier van justitie Martijn Kappeyne van de Copello reageert: "Het Openbaar Ministerie ontkent dat het slachtoffer is beïnvloed tijdens de verhoren, dan wel dat hem woorden in de mond zijn gelegd."Waarschijnlijk komt de rechtbank tijdens de uitspraak pas terug op het verzoek van advocaat Van der Wal. Maandag en dinsdag komen eerst de advocaten aan het woord aan het woord.