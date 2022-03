Hoogeveen heeft opvangplekken voor ruim 250 Oekraïense vluchtelingen rond

De gemeente Hoogeveen heeft de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen rond. Eerder werd al bekend dat het kantoor van WMD gereed wordt gemaakt, maar in totaal zijn er nu acht locaties beschikbaar voor ruim 250 Oekraïners.

Per direct kunnen vluchtelingen terecht in De Kroon, waar Woonconcept plek heeft voor 24 mensen. Bij stalhouderij Nieuw Moscou is plek voor vier mensen, terwijl er aan de Wijsterseweg 2 en 2B vijftien vluchtelingen terecht kunnen. De gemeente Hoogeveen is de locaties van Woonconcept aan De Snikke (vier plekken), het WMD-gebouw (25 mensen) en Villa de Terp (zestien mensen) aan het inrichten met bedden en andere benodigdheden.

Grotere opvanglocaties

Aan het voormalig kantoorpand van Domesta een Kortewijkstraat en de voormalige huishoudschool aan de Pesserstraat moeten nog aanpassingen worden gedaan om ze geschikt te maken voor opvang. In totaal kunnen hier respectievelijke 75 en 100 vluchtelingen opgevangen worden. Omwonenden zijn vandaag per brief op de hoogte gebracht.