Hoger beroepzaak No Surrender-leiders gaat van start

Henk Kuipers uit Emmen, Klaas Otto uit Bergen op Zoom en een Zeeuwse oud-leider van de inmiddels verboden motorclub No Surrender moeten vandaag voor het gerechtshof in Leeuwarden verschijnen. Ze gingen in hoger beroep tegen de jarenlange straffen die de rechtbank in Groningen in november 2020 oplegde voor onder meer leidinggeven aan een criminele organisatie en geweldsfeiten zoals diefstal met geweld.

Kuipers kreeg een celstraf van tien jaar opgelegd, de anderen kregen gevangenisstraffen tot vier jaar opgelegd. De rechters vonden dat de criminele organisatie zich bezighield met internationale drugshandel, gewelds- en vermogensdelicten. Clubleden die zich niet hielden aan clubregels werden met geweld uit de club gezet.

Omerta

Het OM deed van 2014 tot en met 2017 onderzoek naar criminele activiteiten binnen de motorclub. Volgens de rechtbank in Groningen voerde met name Kuipers daarbij op laffe wijze de regie. Ieder lid van de club kreeg een strikte zwijgplicht (Omerta) opgelegd. Theo ten V. uit Klazienaveen kreeg als vierde kopstuk van de motorclub vier jaar cel opgelegd. Hij ging als enige niet in hoger beroep. Naast de oud-leiders staat ook een ondernemer uit Sneek voor het gerechtshof. Hij is het niet eens met zijn opgelegde celstraf van twee jaar, voor zijn medewerking aan afpersing.

De mannen ontkennen tot op de dag van vandaag de misdaden. No Surrender was een doodnormale motorclub waar de mannen bijeen kwamen voor gezelligheid en toertochten. Kuipers beweerde begin 2020 tegenover de rechtbank in Groningen dat hij niet echt een baas was binnen de club, maar slechts een voorzitter. "Ik besliste niet alleen, we beslisten met z'n allen", zei de man. De strafzaak tegen de oud kopstukken duurde lang en verliep door gezondheidsklachten en een tweevoudige wraking allerminst soepel. No Surrender werd in 2013 door Otto opgericht. In 2016 trad Otto terug binnen de club en nam Kuipers het stokje over.