Hoogeveense bekerkraker morgenavond live op TV Drenthe

HZVV - Hoogeveen, de kraker in de achtste finales van de districtsbeker is morgenavond live te zien op TV Drenthe

De koploper van de zaterdag 1e klasse E en de nummer 4 van de zondaghoofdklasse A zijn de enige twee overgebleven Drentse clubs in de beker. De winnaar is nog één ronde verwijderd van deelname aan de landelijke beker volgend seizoen. Daarvoor zijn de vier halve finalisten in de districtsbeker automatisch geplaatst.De wedstrijd op het veld van HZVV begint om 20.00 uur. De extra uitzending van TV Drenthe Sport iets eerder.Voor het publiek langs de lijn is woensdag de toegang gratis, maar beide clubs willen graag een goed doel aan de wedstrijd verbinden. Van elk programmaboekje dat voor €2 verkocht wordt, gaat €1 naar het KWF Kankerfonds.In november 2016 stonden de Hoogeveense clubs ook tegenover elkaar in de beker, toen voor op het veld van de 'Blauwen' met zo'n 2500 toeschouwers. HZVV won die wedstrijd door twee treffers van Frank Strijker, nadat Marco Hartman de thuisclub nog op voorsprong had gezet.