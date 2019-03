Grote brand op industrieterrein Tynaarlo

Er is weinig over van de bedrijfshal (foto Herman van Oost)

Een grote brand op het industrietterein in Tynaarlo (foto Herman van Oost)

Er woedt een grote brand in een bedrijfspand op het industrieterrein bij Tynaarlo.

Het gaat om een brand in een pand van interieurbouwer Hendriks en De Jonge aan de Mercuriusweg. De brandweer is met groot materieel aanwezig. Van het pand is inmiddels weinig meer over.De brandweer laat het gebouw gecontroleerd uitbranden en houdt de omliggende panden nat om te voorkomen dat de brand overslaat. Het bedrijfspand kan als verloren worden beschouwd.