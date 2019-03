Inwoners Drenthe tevreden over hun leefomgeving

Het cijfer komt uit de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten. In de enquête vroeg Natuurmonumenten aan Nederlanders wat ze vinden van het landelijk gebied waarin ze wonen. Landelijk hebben 45.000 mensen de enquête ingevuld, in Drenthe 2.558.Drenten maken zich wel zorgen over de toekomst van het landschap, maar minder dan de rest van Nederland. Het verdwijnen van bloemen, vogels en insecten wordt als grootste bedreiging gezien.Dat ligt anders in de Veenkoloniën. Daar zijn de zorgen groot. Vermoedelijk heeft dat te maken met de discussie over windmolens. Uit de enquête blijkt dat in Drenthe het draagvlak voor windmolens met 36 procent het laagst is van alle provincies.