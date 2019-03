Drenten hebben weinig vertrouwen in de Tweede Kamer

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek onder inwoners van alle provincies naar het vertrouwen in mensen en instituten.Een meerderheid van 60,8 procent van de Drenten denkt dat de medemens te vertrouwen is. De Tweede Kamer kan daarentegen op het vertrouwen van slechts 36,4 procent van de inwoners van Drenthe rekenen.Landelijk gezien is het vertrouwen in de pers, banken, ambtenaren, politie, de Tweede Kamer en de Europese Unie vorig jaar licht gegroeid. Het vertrouwen van Nederlanders in de medemens bleef gelijk.Het vertrouwen van mensen in rechters, het leger, grote bedrijven en kerken is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven.De cijfers verschillen tussen provincies. Het onderlinge vertrouwen is het laagst in Flevoland (55 procent) en het hoogst in Utrecht (68 procent). Andere provincies met een betrekkelijk laag vertrouwen in de medemens (minder dan 60 procent) zijn Limburg, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant.