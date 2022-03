Man met alarmpistool bij Pesser restaurant is Rotterdammer

De man die is aangehouden omdat hij bij een restaurant in Pesse met een alarmpistool zou hebben geschoten, is een 34-jarige Rotterdammer. Dat heeft de politie laten weten.

De man is gisteren gehoord als verdachte. Hij is gisteravond weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Het is nog onduidelijk waarom hij het alarmpistool bij zich had en zou hebben geschoten.