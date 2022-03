Familie Doldersum legt zelf nieuwe weg aan, zodat onbewaakte overweg weg kan

Goedkoper en sneller dus. Niet alleen regiodirecteur Noordoost Dorothé Wennekendonk van ProRail is tevreden, dat zijn ook de machinisten van Arriva die dagelijks met hun treinen tussen Emmen en Zwolle rijden. Er is nog wel flink wat werk aan de winkel voor ProRail, want in deze spoorlijn liggen nog een aantal onbewaakte overwegen. "Maar elke minder is er één", zegt Arriva-machinist Martend van der Veen. "Bovendien was die bij Doldersum in Nieuw-Amsterdam knap gevaarlijk."