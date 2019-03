Minister wil hogere straf voor bedreigers burgemeesters

In een interview met D e Telegraaf zegt Grapperhaus dat het aandeel burgemeesters dat wordt bedreigd binnen vijf jaar moet zijn teruggebracht van een kwart naar hooguit tien procent.Ook onderzoekt de minister een voorstel waarmee de overheid veel meer geld een bezit kan afpakken van zware criminelen. Hij wil zo de georganiseerde misdaad bestrijden, die burgemeesters en andere politici bedreigen om hun zin door te drukken.Voormalig loco-burgemeester en wethouder van Emmen Bouke Arends moest in 2017 drie weken onderduiken in het buitenland vanwege doodsbedreigingen . Een jaar eerder is ook burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen met de dood bedreigd naar aanleiding van uitspraken over asielzoekers en vluchtelingen.Drentse burgemeesters gaven eerder aan dat iedere burgemeester al wel eens bedreigd is. De bedreigingen worden volgens hen wel steeds steviger Grapperhaus (CDA) gaat deze week met de Tweede Kamer debatteren over de aanpak van ondermijnende criminaliteit.