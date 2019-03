Brand bij boerderij in Leutingewolde

In Leutingewolde heeft vannacht een brand gewoed in een schuur bij een woonboerderij. Doordat de schuur vastzit aan de boerderij dreigde de brand over te slaan.

De brand ontstond bij een woonboerderij aan de Damweg in het dorp. De brandweer had het vuur snel onder controle.Er is niemand gewond geraakt bij de brand en de schade is volgens de brandweer beperkt gebleven. Ook waren er geen dieren in de schuur aanwezig. De oorzaak van de brand is nog onbekend.