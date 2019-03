Bedrijfspand Tynaarlo in de as na grote brand

Er is weinig over van het bedrijfspand in Tynaarlo (foto Andries Ophof)

De brandweer heeft nog zeker een aantal uren nodig om de laatste vuurhaarden in een bedrijfspand op bedrijventerrein Vriezerbrug in Tynaarlo te blussen. Vanmorgen ontstond brand in een fabriekshal.

Rond vier uur kwam de melding binnen op de meldkamer in Drachten. Het pand van meubelmaker Hendriks en De Jonge aan de Mercuriusweg stond in brand. De brandweer heeft met meerdere korpsen de brand geblust, zo zegt woordvoerder Esther Klap van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). "Er is snel opgeschaald, omdat er een aantal panden dicht op elkaar staan. Er bestond gevaar voor het overslaan van vuur naar deze panden. De brandweer heeft de gebouwen nat gehouden."Van het bedrijfspand is niets meer over. Een naastgelegen pand heeft een beetje waterschade opgelopen. De brandweer is bezig met nablussen."Er komt nog assistentie van een kraan om dieper gelegen vuurhaarden te bereiken." Er is niemand gewond geraakt en giftige stoffen zijn ook niet vrij gekomen.