Recreanten en EuroParcs lijnrecht tegenover elkaar op 'kermis Matsloot'

Tegenover de politici stelde de vereniging dat een nieuw vakantiepark de natuur rondom het Leekstermeer weinig goeds zal doen. "Wij denken dat het hier wel twee keer zo druk wordt", zegt woordvoerder Eric Veenstra. "Dat kan dit gebied helemaal niet aan. We zitten hier naast een Natura 2000-gebied."

Biodiversiteit

Volgens Hans van Ginkel van EuroParcs wordt het qua verkeer drukker rondom het vakantiepark. "Maar uit berekeningen is gebleken dat dit geen consequenties heeft voor de natuur", zegt hij. "Er is een vooronderzoek gedaan naar de flora en fauna rondom het terrein. Daarbij wordt ook gekeken naar de stikstofuitstoot."

EuroParcs-woordvoerder Ron Moerenhout geeft aan dat het gaat om een 'kleinschalig, duurzaam vakantiepark'. Hij is het dan ook niet eens met de kritiek die tijdens het debat in de Drentse politiek werd geleverd aan het adres van EuroParcs. "Er werd gesproken over verstening en verwoesting van natuur, maar wij vinden de natuur juist hartstikke waardevol. De natuur maakt dat mensen hierheen komen, dus gaan wij daar goed mee om. We gaan juist de biodiversiteit hier versterken."

Wet veranderen

De recreanten bekijken deze uitspraken met argwaan. Sowieso kan er volgens Moerenhout worden gesproken van een 'valse start', nadat zijn bedrijf vlak voor kerst kwam met een brief waarin de opzegging alvast werd aangekondigd. "Die timing was niet fijn. Maar als we tot het begin van dit jaar hadden gewacht met de opzegging, waren de plannen een jaar vertraging opgelopen. Het was in dit geval niet anders."

Het maakt dat de verhoudingen tussen beide partijen op scherp staan. Parkbelangen Leekstermeer wil nu een bredere discussie aanzwengelen, die huurders van vakantiehuizen meer rechten moeten geven. "Het is van de zotte dat wij zomaar van een camping worden afgegooid", zegt Eric Veenstra. "Dat moet in de wet veranderen."

Kermis

Binnenkort krijgen de recreanten van camping Meerzicht de plannen van EuroParcs te zien. De recreanten hebben in ieder geval al munitie verzameld. "We hebben 38 punten gevonden waarop een vergunningsplicht zit in dit gebied", zegt Veenstra. "We zullen er op toezien dat alle vergunningen worden aangevraagd, wanneer EuroParcs hier iets wil veranderen."