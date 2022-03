Dries van Gestel uit België schrijft Ronde van Drenthe op zijn naam

WIELRENNEN - De Belg Dries van Gestel heeft de Albert Achterhes Ronde van Drenthe op zijn naam geschreven. Hij kwam in zijn eentje over de finish in Hoogeveen. Tweede werd de Hongaar Barnabás Peák, terwijl de Fransman Hugo Hofstetter beslag legde op de derde plaats.

De grote vraag van de dag aan de start in Assen was wie de opvolger zou worden van de Belg Rune Herregodts.

Grootste blikvanger was in ieder geval Niki Terpstra, oud-winnaar van Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Hij keek vooral uit naar de eerste 100 kilometer. "Dan gaan we de keien over. Dat lijkt me wel gaaf."

Kopgroep

De kopgroep van de dag waren de Nederlanders Jasper Schouten (Allinq) , Sven Burger (BEAT Cycling) en Rick Ottema (Metec). Die laatste bleef als enige over, maar werd 33 kilometer voor de streep alsnog gegrepen door een achtervolgende groep van 14 man met onder meer Roy Eefting, Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Pascal Eenkhoorn, Timo Roosen en Rick Pluimers (Jumbo-Visma).

Deze groep had op 65 kilometer voor het einde het peloton van zich afgeschud. Grote namen als Niki Terpstra en Guillaume van Keirsbulck waren afwezig bij deze slag. De voorsprong van de kopgroep liep op tot uiteindelijk 1 minuut en 42 seconden.

Col du Vam

Vanaf 30 kilometer voor het einde voor het einde probeerden de wielrenners van Jumbo-Visma weg te komen, maar alle aanvallen werden stuk voor stuk gepareerd. De laatste scherprechter van de dag was de VAM-Berg die 15 kilometer voor het einde opdoemde. Het was de Belg Dries van Gestel die het lont in het kruidvat stak. Hij kreeg Timo Roossen, Barnabás Peák uit Hongarije, Joren Bloem, Tim van Dijke en de Fransman Hugo Hofstetter mee.